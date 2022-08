La vigilance est de mise lors de l’achat d’une plante d’intérieur

Les plantes d’intérieur sont plus populaires que jamais. Durant la pandémie, la majorité d’entre nous a passé beaucoup de temps à la maison et la demande en plantes vertes a énormément augmenté: un phénomène qui n’a pas cessé depuis. Rien d’étonnant à cela, car les plantes vertes ne font pas qu’embellir une pièce, elles améliorent aussi la qualité de l’air ambiant.

Lors de l’achat d’une plante d’intérieur, il faut toutefois être vigilant sur certains points et savoir reconnaître certains signes indicateurs de la bonne ou de la mauvaise santé de celle-ci. Avant d’investir dans une nouvelle plante, il convient de vérifier son feuillage, ses tiges, ses racines et la terre. Voici les signes qui doivent vous sauter aux yeux et leur signification.

Un feuillage jauni

Un feuillage jauni peut être le signe de divers problèmes. Il n’y a cependant pas de quoi s’inquiéter en présence d’une seule feuille jaune. Getty Images/EyeEm

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter si vous voyez une seule feuille jaune sur une plante par ailleurs saine. En revanche, si tout le feuillage de la plante est jauni, cela traduit un certain nombre de problèmes potentiels: elle peut souffrir d’un arrosage trop abondant ou, au contraire, d’un manque d’arrosage, être infestée par des parasites, souffrir d’un apport trop riche en engrais ou d’une mauvaise luminosité. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux laisser une plante avec beaucoup de feuilles jaunes dans le magasin.

Des feuilles brunes et une terre humide

L’apparition de feuilles brunes et sèches est généralement le signe que la plante a soif et manque d’eau. Si la terre est également sèche, il est encore possible de sauver la plante en lui apportant les bons soins. Si les feuilles sont sèches, mais que la terre est humide, il s’agit d’un problème plus important: il se peut qu’elle souffre de pourriture des racines, une maladie qui empêche les racines d’absorber l’eau d’arrosage. Il n’y a généralement pas grand-chose à faire, si ce n’est de ne pas emporter la plante à la maison.

Vérification des racines

Des racines en bonne santé sont solides, sentent la terre et sont de couleur claire. Si ce n’est pas le cas, il se pourrait que la plante souffre de pourriture des racines. imago images/Mint Images

Les racines permettent par ailleurs de détecter diverses maladies. Pour connaître l’état de santé d’une plante, il suffit de la retirer délicatement de son pot en exerçant, au besoin, une légère pression sur les côtés. Ensuite, vous pouvez sentir les racines: si elles ont une odeur de moisi ou de soufre, il se peut que la plante souffre de pourriture des racines.

Cela se vérifie en observant les racines, qui doivent être solides et de couleur claire (blanches à beiges). Si elles sont rougeâtres, brunes, noires et molles, c’est le signe que quelque chose ne va pas. Il n’est certes pas impossible de sauver une plante atteinte de pourriture des racines, mais les chances de succès sont plutôt minimes.

Substance blanche, en partie collante

La cochenille n’a rien de joli. Elle est capable d’endommager vos plantes de plusieurs manières, notamment en suçant sa sève. imago stock&people

Si vous observez une substance blanche sur la plante, qui ressemble un peu à de la laine ou à des nids d’araignées, ne l’emportez en aucun cas chez vous et signalez-le à un(e) employé(e) de la jardinerie. Ces traces sont le signe de la présence de cochenilles farineuses. En cas d’infestation avancée, il est difficile de s’en débarrasser, sans compter que la plante qui en est porteuse pourrait contaminer vos autres plantes d’intérieur. Par sécurité, il est également possible de mettre en quarantaine pendant deux semaines une nouvelle plante, afin de s’assurer qu’elle ne propage pas de parasites indésirables aux autres plantes que vous possédez.

Taches claires et «toiles d’araignées»

Les tétranyques sont des indésirables bien plus difficiles à éliminer que les pucerons, par exemple. imago images/imagebroker

Des taches blanc argenté ou jaunâtres sur les feuilles sont typiques d’une infestation de tétranyques, reconnaissable également à ce qui ressemble à des toiles d’araignées sur le feuillage. Là encore, il n’est pas impossible de s’en débarrasser, mais le processus est long et fastidieux et le succès n’est pas toujours garanti. Signalez-le à un(e) employé(e) du magasin et renoncez à l’achat de cette plante.