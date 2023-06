Suisse: La vignette autoroutière sera aussi électronique dès le 1er août

À la différence de la vignette autocollante, la vignette électronique ne sera pas liée au véhicule mais à la plaque d’immatriculation. Cette solution est avantageuse pour les personnes qui détiennent des plaques interchangeables et pour celles qui achètent un nouveau véhicule en cours d’année. Et les motards n’auront plus de difficulté avec cet autocollant. La e-vignette pourra être achetée en tout temps et en tout lieu sur un portail Internet de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Pour les deux variantes, le prix de vente restera de 40 francs, alors que la durée de validité continuera de s’étendre de décembre de l’année précédente à janvier de l’année suivante.