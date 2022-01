Suisse : La vignette est désormais fabriquée en Allemagne

Les automobilistes ont jusqu’au 1er février pour se munir du nouvel autocollant 2022. Celui-ci est désormais imprimé à l’étranger, via une firme zurichoise.

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

En effet, alors que la vignette a été produite depuis quinze ans dans l’entreprise bernoise Etitex AG, la Confédération a lancé un appel d’offres durant l’été 2020 et c’est une firme zurichoise, FO-Security, qui a remporté le marché jusqu’en 2029. Mais cette entreprise a fait appel au groupe allemand Schreiner pour la fabriquer. «À partir de 2022, Schreiner, en collaboration avec un partenaire, FO-Security, assumera la responsabilité de la production de ce produit de sécurité», a d’ailleurs confirmé le groupe dans un communiqué il y a quelques semaines.

Bientôt la vignette électronique

C’est sa vaste expérience acquise dans la fabrication de produits similaires qui a joué un rôle clé dans l’obtention de l’appel d’offres, assure-t-il. Il affirme encore avoir garanti la production dans les délais souhaités de plus de 10 millions de vignettes par an commandées par la Suisse. En outre, le groupe dit avoir répondu aux exigences d’entreposage sécurisé des vignettes et leur distribution logistique en Suisse. Quant à savoir pourquoi le groupe zurichois FO-Security a choisi de travailler avec le groupe allemand, le «Blick» n’a pas obtenu de réponse, indique le quotidien.