VILLA BALBIANO SUR AIRBNB – La villa de «House of Gucci» est désormais à louer pour les vacances

Mode, luxe, drame et… meurtre. Le film «House of Gucci» n’est pas seulement fascinant pour le monde de la mode. L’histoire de la marque de mode Gucci, de Patrizia Reggiani (incarnée par Lady Gaga) et du meurtre de l’héritier de Gucci, Maurizio (joué par Adam Driver) récolte les bonnes critiques. Et pas seulement pour le jeu des acteurs, mais également pour les costumes et les lieux de tournage.

Cette photo d’Adam Driver (qui incarne Maurizio Gucci) et de Lady Gaga (qui joue sa femme, Patrizia Reggiani), prise lors du tournage de «House of Gucci», a fait le tour du monde. imago images/Picturelux

L’un d’entre eux est la Villa Balbiano, située sur les rives du lac de Côme. Dans le film, elle est la résidence du patriarche Aldo Gucci. Si vous rêvez de vous glisser dans la peau d’un magnat de la mode italienne ou, du moins, d’avoir un aperçu de ce que c’est de vivre une vie dans ce luxe, vous avez la possibilité de le découvrir. Car dès le mois de mars prochain, la maîtresse des lieux, Irina, ouvrira les portes de la villa à deux personnes pour une nuitée au prix d’environ 1’000 francs.

La Villa Balbiano est également très cossue vue de l’extérieur: le jardin a été conçu par la British Society of Garden Designers. Airbnb La villa dispose d’un ponton privé, d’un hangar à bateaux, d’une piscine et, bien évidemment, d’une vue dégagée sur le lac de Côme. Airbnb

La plus grande résidence privée au lac de Côme

À deux, la propriété risque toutefois d’être un peu lugubre, car la villa est énorme; elle ne compte en effet pas moins de quatre étages et plusieurs chambres à coucher. Six d’entre elles sont à la disposition des hôtes. Elles ont toutes été aménagées par l’architecte d’intérieur Jacques Garcia et le mobilier provient des prestigieuses maisons de vente aux enchères Christie’s et Sotheby’s.

La villa dispose par ailleurs d’une piscine, d’un ponton privé et d’un hangar à bateaux. Le jardin a été conçu pour les besoins du film par la British Society of Garden Designers. À propos, la Villa Balbiano a été construite au 16ème siècle par le cardinal Tolomeo Gallio et a également servi de lieu de résidence de cardinaux par la suite. Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des plus grandes résidences privées au lac de Côme.

Le 30 mars 2022, deux personnes auront le privilège de passer une nuit exclusive dans la Villa Balbiano. Le prix de la nuitée s’élève à un peu plus de 1’000 francs. Airbnb Les hôtes auront accès à trois des quatre étages en empruntant un ascenseur privé. Airbnb Ils y trouveront notamment de somptueux salons ornés de chandeliers, … Airbnb

Maisons et appartements célèbres sur Airbnb

Il est de plus en plus fréquent que les maisons de films et de séries télévisées se retrouvent sur Airbnb. Il a ainsi déjà été possible louer l’appartement de Carrie Bradshaw , de passer une nuit dans la cabane de Winnie l’ourson ou de séjourner dans la maison du Prince de Bel-Air . Il n’est pas étonnant que ce genre d’offres aient la cote, car qui n’aimerait pas avoir l’impression de faire partie de sa série préférée ou d’un beau souvenir d’enfance?