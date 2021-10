ROBERT NORRIS – La villa de «Marlboro Man» est à vendre

D’après la conseillère en immobilier chargée de la vente Amie Streater, de l’agence Engel & Völkers, «la villa est une prestigieuse résidence et un lieu de retraite idyllique qui offre une multitude d’activités sportives et de loisirs». La propriété se trouve à Colorado Springs, une ville située à l’est des Rocky Mountains, à environ 40 minutes de Denver, la capitale du Colorado.

Piscine d’eau de mer et patinoire pour hockey

Un chemin arboré mène jusqu’à la résidence, qui offre une superficie d’environ 1400 m², répartie en huit chambres à coucher, dix salles de bains, un dressing et un grand espace cuisine/pièce à vivre. Dans toute la maison, on trouve d’élégants ornements, beaucoup d’éléments en bois et en marbre et de grandes fenêtres cintrées à hauteur de plafond.