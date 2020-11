La villa d’Hilary Duff, entièrement dédiée à ses enfants

La situation

La villa

Les photos extérieures de villas de stars sont rares, car elles permettraient éventuellement de les localiser. Nous savons néanmoins que la villa est construite dans le style géorgien, qu’elle a une superficie d’environ 480 m² et qu’Hilary Duff l’a achetée il y a un peu plus de huit ans. Depuis, elle l’a fait transformer à deux reprises. Elle y réside avec son mari, le musicien Matthew Koma (33 ans), et leurs deux enfants, Luca (8 ans ) et Banks (1 an).

Pas la main verte

Aire de jeu et paradis pour les enfants

Ici, Hilary nous présente la salle de bains privée de sa fille Banks, qui, on le rappelle, a tout juste un an.

Dans la vidéo YouTube d’«Architectural Digest» il est très vite clair que les enfants ont le dernier mot dans la maison. Le fils Luca se cache dans l’armoire de designer, se sert en donuts dans la cuisine, a sa propre salle de bains et ses propres produits de soins (de luxe) de chez Aesop et un toboggan dans la chambre à coucher. Dans le jardin, on trouve un trampoline et une piscine (également avec toboggan) et la salle à manger a été convertie en salle de jeu avec téléviseur, ordinateur et autres équipements ludiques pour les enfants.