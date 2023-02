Montecito: La villa du documentaire de Netflix sur Harry et Meghan est en vente

La propriété de Montecito, une ville de Californie où a été tournée une grande partie du documentaire à succès de Netflix sur le prince Harry et la duchesse Meghan, est à vendre: la société immobilière Santa Barbara Brokers veut en tirer 33,5 millions de dollars, soit un peu plus de 31 millions de francs.

La propriété compte six chambres à coucher et diverses autres pièces, ….

Construite en 2006, la généreuse propriété dispose de six chambres à coucher, plus de 1200 mètres carrés et offre à la fois une vue sur la mer et la montagne. Il y a plusieurs terrasses et balcons, un lustre impressionnant et des fenêtres cintrées qui n’auront pas échappé aux téléspectateurs, vu que c’est là que la plupart des interviews de la duchesse Meghan ont été tournées.