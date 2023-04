Corse (F): La villa d’une élue cible d’un incendie probablement criminel

Une villa située sur la route des Sanguinaires à Ajaccio (Corse du Sud) a été fortement endommagée par un incendie probablement criminel dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le parquet d’Ajaccio. La maison était inhabitée au moment des faits. Une enquête a été ouverte pour dégradation de biens par moyen dangereux et confiée à la direction régionale de la police judiciaire.

Le parquet national antiterroriste a par ailleurs été avisé. Interrogé par l’AFP, le parquet a fait savoir que la villa appartenait à une famille ajaccienne: deux personnes, dont la mère est élue à la mairie d’Ajaccio. Si plusieurs témoins font état d’une explosion qui aurait précédé l’incendie, le parquet a souligné que cette hypothèse devait encore être confirmée par la police technique et scientifique.

L’hypothèse de l’explosion d’une bouteille de gaz qui aurait été touchée par les flammes n’est pas non plus écartée. Sur place, des tags GCC (Ghjuventù Clandestina Corsa, un nouveau groupuscule qui a déjà revendiqué plusieurs attentats contre des habitations ces derniers mois) et «Speculatori fora» (spéculateurs dehors) ont été retrouvés, laissant peu de doute quant à l’origine criminelle de l’incendie.