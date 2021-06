Nyon (VD) : La villa qui «gâche» la balade au bord du lac est à vendre

Une propriété privée, située entre la plage et les jardins du Conservatoire, crée une brèche dans l’accès aux rives du Léman. La Municipalité a un oeil dessus.

Cette parcelle est un peu comme une épine dans le pied de la commune de Nyon (VD). Située entre la plage et les jardins du Conservatoire, cette propriété privée empêche les gens de se promener au bord du lac entre ces deux points. Enfin, jusqu’ici. Car cette villa est à vendre, rapporte «La Côte» , qui indique que c’est un conseiller communal qui a vendu la mèche, lundi soir lors de l’assemblée délibérative. Ses collègues ont du reste adopté une résolution demandant à la Municipalité de prendre langue au plus vite avec le propriétaire.

À la faveur de cette discussion, les élus ont découvert que l’Exécutif nyonnais était en fait déjà sur le coup. Sauf que, dans ce genre de négociations, mieux vaut rester discret si on veut être sûr de les mener à bien, estime le syndic, Daniel Rossellat. Et la Municipalité opère déjà depuis un moment puisque, par deux fois, la propriété a été mise aux enchères par l’Office des poursuites, avant que le propriétaire ne règle ses dettes et fasse annuler la vente. Désormais, l’objet est proposé aux acheteurs par la voie normale, à savoir une agence immobilière. Et, si la Ville de Nyon est évidemment intéressée, elle estime que le tarif demandé, près de 12 millions de francs, est surfait. La Municipalité est convaincue qu’il faudrait acquérir ce bien «mais pas à n’importe quel prix», précise le syndic dans «La Côte».