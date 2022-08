Arnaque en ligne: La villa réservée pour les vacances d’été n’existait pas

Sarah*, qui habite Martigny (VS), ne pensait pas que ses vacances d’été tourneraient au cauchemar. Après avoir comparé bon nombre de logements proposés sur la plateforme Airbnb, elle trouve enfin le bien convoité: une grande villa dans le sud de l’Italie, pour y passer un peu plus de deux semaines avec son mari, leur enfant de 3 ans et leur chien. Elle effectue immédiatement une réservation en ligne, et verse 1600 francs.