La villa de luxe de Drake est partie pour 11,3 millions de dollars

Écuries, bar de piscine et cave à vin

La villa se trouve au bout d’une voie sans issue, sur un terrain de plus d’un hectare, largement exploité. On y trouve des écuries, un terrain de tennis et de basketball, ainsi qu’une énorme piscine avec grotte, toboggan et bar. Tout l’espace extérieur est équipé de haut-parleurs et d’écrans.