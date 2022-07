Lausanne : La Ville a le droit d’acquérir un immeuble au nez et à la barbe d’un acheteur

L’affaire semblait conclue. Entre le propriétaire d’un immeuble de huit appartements et deux studios sur une surface de 893 m² et un couple d’acheteurs, un accord avait été trouvé. En février 2020, le bien a été vendu à 6’300’000 francs. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres.

Informée de la transaction par le notaire, la Ville de Lausanne a fait valoir son droit de préemption , trois semaines après. Elle disposait d’un délai légal de quarante jours pour agir. Conformément à une loi vaudoise de 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif, dont le but est notamment de favoriser la création de logements d’utilité publique. Aucune commune du canton n’avait encore appliqué ce dispositif sur une parcelle bâtie.

Deux recours successifs

Les époux évincés à la dernière minute et de manière inattendue ont estimé que les autorités lausannoises avaient commis une restriction grave du droit de propriété et agi sans aucune base légale. Ils ont fait un recours au Tribunal cantonal, qui n’a pas été couronné de succès. Ils ont alors porté le combat au Tribunal fédéral (TF). La plus haute Cour du pays vient de rendre un arrêt semblable à la décision de la justice vaudoise.