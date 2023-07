Genève: La Ville a planté 585 arbres cet hiver, et elle va continuer

Le chef du SEVE, Jean-Gabriel Brunet, et la responsable de l’unité patrimoine arboré, Caroline Paquet-Vannier, devant un chêne chevelu âgé de 20 ans, élevé en pépinière, et planté cet hiver dans le parc Mon-Repos.

Trois arbres plantés pour chaque arbre abattu: cette équation simple est le fil rouge de la politique de la Ville de Genève, qui s’est engagée voici trois ans à reverdir et ombrager son territoire. Ce lundi, le conseiller administratif Vert Alfonso Gomez rappelait que «l’objectif est d’atteindre 25% de canopée (ndlr: territoire surplombé d’une couverture arborée) en 2030. A ce jour, nous sommes à 21%.» Pour y parvenir, depuis 2020, 2030 arbres ont été plantés. Entre novembre et mars derniers (période propice à ces opérations), 585 végétaux ont ainsi été mis en terre. La Ville prévoit un chiffre de 480 pour l’hiver prochain.

Une moitié d’espèces indigènes

L’entreprise dans laquelle s’est engagé le Service des espaces verts (SEVE), qui a détaillé ses actions passées et à venir, tient de la mécanique de haute précision. Il s’agit ainsi de faire la part belle aux espèces indigènes (qui représentent la moitié des plantations), tout en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier: des arbres uniquement du cru ne survivraient pas tous au changement climatique. Des variétés différentes sont donc introduites (une centaine l’an passé) dans l’idée de diversifier les tailles et les aspects d’une part, mais aussi d’augmenter les chances de succès à long terme, le SEVE n’étant pas devin et ignorant l’état exact du climat dans le futur.