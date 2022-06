Lausanne : Conflit ouvert entre la Ville et l’animation socioculturelle

Les relations sont tendues entre la Ville et la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise. La seconde accuse la première de mainmise. Le sujet a été débattu pendant deux heures, mercredi.

Le conflit ouvert entre la Ville de Lausanne et la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (Fasl) a occupé les débats du Législatif pendant près de deux heures, mercredi soir. Habituée à se voir attribuer par son principal pourvoyeur de fonds via des subventions publiques tous les mandats de gestion de la création de nouveaux lieux et de maisons de quartier, la Fasl devra faire sans l’écoquartier des Plaines-du-Loup qui verra le jour en 2024. La Ville va s’occuper de l’animation de ce futur et emblématique quartier ainsi que de la gestion du centre des Bossons, dès le 1er mai 2023.