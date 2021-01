Genève : La Ville active son plan «Grand Froid»

Le dispositif d’hébergement d’urgence est renforcé avec 24 places supplémentaires à l’abri PC de Pâquis-centre. Les centres ouvriront une heure plutôt, soit à 18h15.

Compte tenu des températures très basses annoncées pour ces prochains jours, la Ville de Genève a enclenché son plan «Grand froid», a-t-elle annoncé, vendredi dans un communiqué. Le Service social propose un dispositif d’hébergement d’urgence pour les plus vulnérables, afin d’assurer leur protection en cette période hivernale. Les centres d’hébergement d’urgence vont désormais ouvrir leurs portes à 18h15, soit une heure plus tôt qu’habituellement. L’abri PC de Pâquis-Centre disposera de 24 places d’accueil supplémentaires pour toute personne.

Dans ces structures, les personnes disposent d’un lit, reçoivent un repas chaud le soir et un petit déjeuner le matin. Elles ont également la possibilité de prendre une douche et peuvent bénéficier d’une bagagerie. «Il est impératif que les personnes en situation de sans-abrisme puissent être mises en sécurité en cette période de grand froid. Nous devons répondre à leurs besoins vitaux car leur vie peut être en jeu» a confié Christina Kitsos, magistrate chargée de la Cohésion sociale et de la solidarité. Cette dernière salue également l’engagement du Service social et du Service d’incendie et de secours qui permet une mise en œuvre opérationnelle rapide et efficace.