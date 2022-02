Sion – La Ville attribue ses Prix Jeunesse et Coup de coeur 2021

Sion : La Ville attribue ses Prix Jeunesse et Coup de cœur 2021

Paroles 2 jeunes et Blossom sont les lauréats de ces récompenses, destinées à mettre en lumière des associations favorisant l’épanouissement des enfants et des jeunes.

Le Prix Coup de cœur, d’une valeur de 1500 francs, est attribué à Blossom. Ce groupe permet à des jeunes de tous horizons, dont des requérants d’asile mineurs non accompagnés, d’acquérir une formation musicale. Un effort important est porté sur la collaboration entre jeunes de parcours et de milieux divers, ainsi que sur l’intégration et l’ouverture à la collectivité publique. Blossom s’est engagé dans plusieurs actions: flashmob en ville, concert pour une UAPE (Unité d’accueil pour écoliers), engagement humanitaire, etc.