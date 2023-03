Lausanne: La Ville augmente le budget dédié aux économies d’énergie

Le budget de la Municipalité de Lausanne dédié au programme d’efficacité énergétique a augmenté d’environ 2,2 millions de francs, portant le total à plus de 8 millions pour la période 2023-2026. Dans un communiqué paru mercredi, la Ville a détaillé les différents changements qu’elle entend mettre en œuvre. Dès cette année, elle prévoit d’augmenter de 500, pour un total se portant à 2000, le nombre d’habitations visées par les opérations «éco-logements». Celles-ci consistent à fournir du matériel et des conseils en économies d’énergie aux locataires. Par ailleurs, les 2000 ménages du parc immobilier de la Caisse de pension de la commune de Lausanne bénéficieront d’une optimisation de leurs chaufferies. La Ville espère ainsi épargner 10 à 20% de la consommation de chaleur des bâtiments concernés. Ces deux actions devraient permettre aux locataires d’économiser quelques dizaines de francs par an. Sur le long terme, l’avantage pourrait se porter à 200 francs annuels.