Genève : La Ville baisse en secret le chauffage de ses locataires

La Municipalité a diminué en douce la température de 150 logements, cet hiver, dans le cadre du plan climat. Elle voulait tester le ressenti des locataires.

La Ville de Genève a baissé cet hiver le chauffage de 150 de ses locataires sans les prévenir, dans le but de tester leur ressenti. Ainsi que le rapporte la RTS , la température de leurs appartements a été réduite de un à deux degrés afin d’économiser de l’énergie. Certains se sont plaints. La Municipalité avait annoncé la semaine dernière agir de la sorte pour ses bureaux dans le cadre de son plan climat . Elle avait omis de préciser que des logements étaient concernés.

La maire Verte Frédérique Perler assume la démarche. Elle a expliqué à la radio nationale que la furtivité de la mesure était nécessaire pour éviter tout biais. «Si on les prévient, ils sont extrêmement attentifs. Ils pourraient dire qu’ils ont trop froid, que ce n’est pas possible. Tandis que là, on essaie de savoir si, avec un degré en moins, il y a une perception négative» des habitants. L’association des locataires de la Ville dit ne pas être a priori opposée à la baisse de chauffage, mais juge la manière de faire incorrecte.