États-Unis : Tensions à Philadelphie après la mort d’un homme noir

Dans la nuit de lundi à mardi, une flambée de violences a secoué la ville de Philadelphie après la mort de Walter Wallace Jr, 27 ans, abattu en pleine rue par deux policiers.

Les deux policiers suspendus

Au moins 91 personnes ont été arrêtées, dont 76 pour cambriolage, a-t-elle précisé, avec de nombreux distributeurs et magasins endommagés.

Les deux policiers impliqués – suspendus dans l’attente des résultats d’une enquête menée par la police et le procureur local – étaient arrivés sur les lieux après un appel mentionnant une dispute familiale et parlant d’un homme avec un couteau. Selon un porte-parole de la police, Walter Wallace Jr. a refusé de lâcher son arme malgré les injonctions des agents.

«Nous nous attendons ce soir à de nouveaux troubles, et nous prenons des mesures supplémentaires pour assurer l’ordre», a déclaré Danielle Outlaw. «Nous allons renforcer notre présence à des points-clés de la ville», en déployant notamment une unité anti-pillage dans les quartiers commerciaux, a-t-elle ajouté.

Garde nationale évoquée

Pour maintenir l’ordre dans cette métropole devenue l’un des principaux champs de bataille électoraux entre républicains et démocrates, elle a précisé «explorer toutes les options», sollicitant l’appui de policiers des comtés alentour et n’excluant pas de recourir à la Garde nationale.

Le maire démocrate, Jim Kenney, s’est lui aussi montré inquiet d’une brutale montée de tension, dans une ville où les manifestations pour «Black Lives Matter» après la mort de George Floyd fin mai avaient été accompagnées de pillages et violences, et d’une hausse de la criminalité. «Nous espérons qu’il n’y aura pas de répétition de ce que nous avons vu la nuit dernière, et nous prenons toutes les précautions possibles pour avoir le personnel nécessaire», a-t-il souligné.