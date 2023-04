Genève: La Ville croule sous les bénéfices

Il a plu de l’argent, beaucoup d’argent, sur la Ville de Genève, l’an dernier. Celle-ci a annoncé mercredi des bénéfices records: 148,9 millions de francs (sur un budget de 1,2 milliard de fr.). Le différentiel est énorme entre ce qui avait été initialement budgété (un déficit de plus de 20 millions) et le résultat final. Mais c’était attendu, puisque les prévisions fiscales des communes sont basées sur celle du Canton – or, celui-ci a récemment annoncé une explosion de ses revenus.