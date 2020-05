Football

La Ville d'Yverdon s'insurge et écrit à l'ASF

Le syndic Jean-Daniel Carrard demande à l'ASF de revenir sur sa décision d'annuler la saison

Le coup de massue qui s'est abattu la semaine dernière sur le Yverdon Sport FC a choqué bien au-delà du club. La Municipalité d'Yverdon a en effet envoyé un courrier, lundi, adressé à Dominique Blanc, le président de l'ASF, et à tous les décideurs du football suisse pour s'insurger de la décision d'annuler tous les championnats amateurs et donc de décréter une saison blanche qui brise le magnifique élan de la formation de Jean-Michel Aeby, installée confortablement en tête de Promotion League.

«On nous plante un couteau dans le dos. On nous saigne, c'est un assassinat», avait réagi sous le feu de la colère le président du club yverdonnois Mario Di Pietrantonio. Après un week-end de digestion et dans un style plus administratif, le syndic de la ville manifeste en substance la même colère. Jean-Daniel Carrard, l'édile PLR, évoque dans son courrier une «décision inexplicable» dont il a pris connaissance «avec stupeur et incompréhension».