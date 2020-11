Australie : La ville d’Adelaïde confinée à cause du mensonge d’un pizzaïolo

Induites en erreur sur la gravité de la situation sanitaire à cause d’un homme travaillant dans une pizzeria, le premier Ministre d’Australie-Méridionale lèvera le mini-confinement plus tôt que prévu.

Le confinement de six jours ordonné en Australie-Méridionale pour endiguer une flambée épidémique sera levé plus tôt que prévu, a-t-on appris vendredi. Les autorités ont été induites en erreur sur la gravité de la situation sanitaire par le mensonge d’un pizzaïolo.

Le premier ministre de l’Etat, Steven Marshall, a précisé que le confinement serait levé samedi soir, et non lundi comme initialement prévu. Cette mesure d’urgence qui devait au départ durer six jours visait à casser très vite les chaînes de contamination, après une flambée de contaminations partie d’un hôtel d’Adélaïde, où un quinquagénaire de retour de Grande-Bretagne et atteint du coronavirus, avait effectué sa quarantaine.