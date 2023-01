Finances : La ville de Berne a emprunté près de 400 millions à la Fifa

Des questions ouvertes

Mark Pieth, expert en corruption et professeur de droit pénal, s’étonne que la Fifa se présente comme un prêteur pour une collectivité publique. Pour lui, la question est de savoir si, passé un certain seuil, la fédération de football devrait être soumise à la loi sur les banques. La ville de Berne n’est apparemment seule: des communes zurichoises ont également reçu des prêts il y a un an et demi.