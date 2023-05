Finances: La ville de Berne renonce à emprunter l’argent de la FIFA

La fédération internationale de foot (ici son siège à Zurich) proposait de l’argent en prêt aux communes. Pour éviter les taux négatifs de ses avoirs. 20min/Michael Scherrer

Entre 2017 et 2022, la ville de Berne a emprunté environ 1,8 milliard de francs à la FIFA. Ces emprunts, rendus publics au début de l’année, ont suscité la consternation des parlementaires de gauche de la ville, l’organisation ayant été massivement critiquée, entre autres avant la Coupe du monde au Qatar, pour ses conditions de travail précaires et ses violations des droits de l'homme.

Le Conseil municipal lui-même considère désormais qu’emprunter des capitaux par le biais de la FIFA est «éthiquement délicat», admet-il dans sa réponse à une interpellation de Sofia Fisch et Nicole Bieri (Jeunes socialistes). Certes, il s’est toujours tenu aux principes de rentabilité et d’économie et a toujours attribué le marché à la FIFA lorsque celle-ci a présenté «l’offre la plus avantageuse» dans le cadre de l’appel d’offres, en application de la directive sur la gestion du patrimoine et des dettes.

Aujourd’hui, le choix n’aurait pas été le même

«Cette exigence doit être maintenue», écrit le Conseil municipal, mais il ajoute qu’«au vu de la situation actuelle, il ne serait pas entré en matière sur une affaire avec la FIFA et que c’est la deuxième meilleure offre qui aurait été prise en compte». Depuis janvier 2023, la FIFA «n’a plus soumis d’offres pour des prêts à la ville». L’administration des finances examine actuellement les possibilités d’évaluer les bailleurs de fonds de la ville «selon des critères éthiques». L’administration a expliqué dans un communiqué de janvier dernier qu’elle y avait renoncé jusqu’à présent afin de pouvoir décider «dans les plus brefs délais» de l’acquisition de fonds étrangers.

Le changement de pratique souhaité ne devrait toutefois pas aller de soi. Dans le même communiqué, la Direction des finances a fait remarquer qu’il manquait aujourd’hui des «directives uniformes et largement établies pour l’évaluation des critères d’éthique et de durabilité» des bailleurs de fonds. «Même avec un catalogue de critères propre, il n’est actuellement pas possible de garantir qu’aucun argent indésirable ne soit placé auprès de la ville par un intermédiaire financier.» Souvent, on ne sait pas d’où proviennent réellement les fonds des offres de financement reçues.

Un deal gagnant-gagnant

Mais pour quelles raisons Berne a-t-elle emprunté de l’argent à la FIFA? Tout d’abord à cause des taux d'intérêt négatifs. Il était dès lors intéressant pour les banques, les assurances, les caisses de pension et d’autres grands investisseurs de placer à court terme des millions auprès des communes et des cantons (au lieu de les déposer auprès des banques centrales et de payer pour cela). La FIFA a également pris le train en marche en 2017. De leur côté, les communes et les cantons ont pu gagner de l’argent en s’endettant. C’est le cas de la ville de Berne, fortement endettée: elle a gagné environ 3,1 millions de francs grâce à ses emprunts auprès de la fédération mondiale de football controversée. Winterthour et d’autres communes du canton de Zurich ont également reçu de l’argent de la FIFA, tout comme Lausanne.