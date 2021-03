France : La ville de Blois en proie à des violences urbaines, un camion fonce sur la police

Supermarché vandalisé, station-service incendiée, camion lancé sur les forces de l’ordre: le chef-lieu du Loir-et-Cher a été, dans la nuit de mardi à mercredi, le théâtre de violences urbaines inhabituelles. Elles ont éclaté après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de la Brigade anticriminalité.

Camion lancé contre les forces de l’ordre, supermarché vandalisé: Blois a été, dans la nuit de mardi à mercredi, le théâtre de violences urbaines inhabituelles qui ont éclaté après un refus d’obtempérer.vBitume brûlé, voiture et caddies calcinés devant un supermarché Aldi, ouvert moins d’une semaine plus tôt, qui a été dégradé: des habitants, venus faire leurs courses mercredi matin, étaient consternés.

«Nous sommes terriblement en colère, on a besoin de ce commerce. Huit jours après son ouverture, il est déjà détruit. On a l’impression d’être punis alors qu’on n’a rien fait», a regretté Marie-Claude, une habitante du quartier.

Tout a commencé mardi vers 18H30 par un refus d’obtempérer, lors d’un contrôle routier de la Brigade anticriminalité (Bac). Le véhicule a pris la fuite et les policiers se sont alors lancés à sa poursuite, selon le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier.

Devant les risques pris par le conducteur, les policiers mettent un terme à la poursuite, mais «le véhicule franchit un nouveau feu rouge» et percute deux autres voitures. Le conducteur parvient alors à s’enfuir tandis que ses deux passagers, connus des services de police et âgés de 15 et 18 ans, sont évacués en état d’urgence absolue. Selon plusieurs sources, ils ne portaient pas de ceinture de sécurité au moment du choc.