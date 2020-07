Coronavirus

La Ville de Fribourg débloque 1,2 million de francs de plus

Cette enveloppe, qui vient s’ajouter à 700’000 francs d’aides déjà programmées, servira à soutenir les commerçants en priorité. Mais le sport, les activités de jeunesse ou encore les personnes précaires ne sont pas oubliés.

«Parmi les principaux bénéficiaires de ce soutien figurent les acteurs de l’économie locale», a indiqué mercredi la Ville de Fribourg. Un montant de 10'000 francs sera remis à chacune des cinq associations locales de commerçants. En parallèle, la Ville attribuera un montant de 550'000 francs à l’Association fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services (AFCAS), section Ville de Fribourg, qui se constituera en association faîtière représentant les intérêts de l’ensemble des associations de commerce. Cette somme servira à mettre en œuvre une série de projets et d’objectifs fixés conjointement avec la Ville sur une période de cinq ans.

Une partie des loyaux commerciaux des locaux appartenant à la Ville (kiosques, restaurants, magasins et clubs sportifs, notamment) seront pris en charge. Plus de 200'000 francs de loyers ne seront ainsi pas facturés aux locataires. Autres montants non facturés: les heures non fournies d’accueil extrascolaire, qui représentent un total de 290'000 francs.