Fribourg mise sur des salles de classe modulables

Les parois existantes des classes seront remplacées par des parois amovibles ou munies de portes communicantes. Ce dispositif créera des locaux modulables permettant, d’une année à l’autre, de répondre aux besoins en salles de classes enfantines ou primaires et en salles d’appui sur l’ensemble du site. Il offrira des espaces de 81 m² (enfantines) et de 96 m ² (primaires), en conformité avec le règlement cantonal pour les constructions d'écoles.

S’adapter aux fluctuations des effectifs scolaires

«Le bâtiment pourra accueillir une filière comprenant deux classes enfantines et six classes primaires. Il répondra ainsi à l'évolution des effectifs dans le quartier de Beaumont-Vignettaz et remplacera à terme les pavillons installés sur le site», a précisé Andrea Burgener Woeffray, élue responsable de l’urbanisme et de l’architecture. Cet aspect modulable de ce site scolaire prévu pour satisfaire aux exigences cantonales en termes d’assainissement énergétique permettra également à la Ville de toucher des subventions. En outre, des panneaux photovoltaïques prendront place sur le toit du bâtiment, qui sera chauffé grâce au réseau de chauffage à distance.