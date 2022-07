Environnement : La Ville de Genève veut accueillir la COP31

Les autorités municipales ont fait état de leur intérêt à être hôtes de la conférence sur le climat qui se tiendra en 2026.

La COP31, soit la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, pourrait se tenir à Genève. C’est tout du moins le souhait des autorités de la Ville et du conseiller administratif écologiste Alfonso Gomez pour qui la Cité de Calvin est parfaitement outillée pour accueillir un tel événement. Les COP se tiennent chaque année et réunissent durant deux semaines quelque 30’000 spécialistes des questions en lien avec le climat.

Selon la RTS, la Ville doit encore discuter de la question avec le Canton, puis faire part de sa volonté à la Confédération. L’évaluation de la candidature helvétique et genevoise aboutira à une décision dans le courant de l’automne. Mais des voix s’opposent d’ores et déjà à la tenue de l’événement en présentiel, estimant plus logique qu’il se tienne par visioconférence.