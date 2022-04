Propreté : La Ville de Genève veut faire place nette

La Municipalité a publié son premier plan propreté alors que les déchets produits sont de plus en plus nombreux.

Augmentation des surfaces à nettoyer, habitudes de consommation comme la vente à l’emporter ou encore déchets toujours plus nombreux. Sur le front de la propreté de l’espace public, il y a fort à faire à en croire Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative chargée de la Sécurité en Ville de Genève. La Municipalité a publié lundi, son premier plan propreté destiné à «répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux tout en impliquant davantage les citoyens et les acteurs privés».