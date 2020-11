Les «SIG remercient tous les acteurs qui contribuent à leur échelle à mieux et moins consommer et s’engagent pour la transition énergétique», a expliqué jeudi Christian Brunier, directeur général des SIG, dans un communiqué (archives).

Près de cinq cents entreprises et collectivités engagées aux côtés d’éco21 et de GEnergie ont contribué à économiser plus de vingt-six gigawattheure (GWh) en 2019, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité d’environ 8500 ménages genevois. Chacune à son échelle est un maillon essentiel pour mener la transition énergétique à Genève, ont relevé les Services industriels de Genève (SIG) jeudi dans un communiqué.