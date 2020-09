Vaud : La Ville de Lausanne aménage des espaces d’allaitement

Pour les employées de l’administration de la cité, il sera plus simple de prévoir dans le courant de la journée, le lait à donner le soir au nourrisson. Trois espaces ont été installés.

Trois espaces d'allaitement de ce type ont été aménagés dans l'administration communale lausannoise, à la Place Palud, au Flon et à Chauderon.

La Municipalité vient d’aménager ces trois espaces adaptés, qu’elle a voulu «intimes et confortables», indique-t-elle vendredi dans un communiqué. Ces trois pôles ont été ouverts dans l’administration communale à la Place Palud, au Flon et à Chauderon. Chaque salle est équipée d’un fauteuil confortable, d’une table à langer et d’un petit frigo, précise la Ville.