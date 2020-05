AFFICHAGE ILLÉGAL ET TAGS

La Ville de Lausanne porte plainte contre Extinction Rebellion

L’Éxécutif de la capitale vaudoise sort de son silence après l’action nocturne, le samedi 9 mai, du collectif d’extrême gauche sur le domaine public. Une arrestation en flagrant délit a eu lieu. Et la facture des nettoyages sera envoyée à ceux qui ont revendiqué ces actes.

Des militants de XR ont souillé à Lausanne divers nombreux panneaux, murs, vitrines et matériel urbain dans la nuit du 8 au 9 mai.

Une arrestation, deux dépôts de plainte et une facture à envoyer au collectif politique responsable des tags et autres affiches sauvages collées en nombre sur divers supports dans les rues de Lausanne il y a une dizaine de jours. Les autorités lausannoises ont décidé d’agir avec fermeté contre l’action illégale revendiquée par Extinction Rebellion (XR). Dans un communiqué ce lundi 18 mai, la police municipale annonce l’interpellation d’un individu pris en flagrant délit cette nuit-là. Il sera dénoncé à la justice. La Municipalité déclare «partager les préoccupations climatiques comme elle l’a régulièrement énoncé dans ses différentes communications». Mais elle rappelle que les manifestations doivent respecter le cadre légal fixé dans le Règlement de police. Responsable de la Sécurité publique, l’élu PLR Pierre-Antoine Hildbrand annonce aussi qu’une plainte a été déposée contre le collectif lausannois Extinction Rebellion auprès du Ministère public. Quant à la facture totale du nettoyage de leurs tags et collages, la socialiste Florence Germond, responsable de la propreté urbaine, a précisé qu’elle serait envoyée à XR.