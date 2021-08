Tessin : La Ville de Lugano rend hommage à son maire dans un stade de football

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le conseiller d’État tessinois Norman Gobbi ont assisté mardi aux funérailles de Marco Borradori, décédé le 11 août.

«Depuis 1995, tu as brûlé chaque étape», a continué le conseiller fédéral, avant d’évoquer le jour où le maire de Lugano a fait un arrêt cardiaque pendant son footing. «Je te vois courir, transpirant et souriant, ce 10 août, ce jour qui, plus tard, t’a arraché à la vie. Si tu étais là, et je sais que tu l’es, tu dirais, très simplement, que cela fait partie de la vie, avec un sourire désarmant.»