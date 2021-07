Valais - La Ville de Monthey va perdre l’un de ses joyaux industriels

Le rachat en 2020 de Djeva Production SA par l’industriel russe Ildus Minnikhanov, ne va pas éviter la disparition d’une entreprise qui a fait la fierté de Monthey à l’international durant plus d’un siècle. Créée en 1914, la société était devenue, au fil des ans, l’un des plus importants fabricants européens de pierres précieuses et de cristaux de synthèse.

Ce matin, le syndicat Unia a annoncé la volonté du conseil d’administration de mettre fin aux rapports de travail de douze de ses quinze derniers collaborateurs. Trois autres avaient déjà été remerciés ce printemps et deux avaient choisi de s’en aller. La procédure de licenciement s’achèvera vendredi. Mercredi, la Commission du personnel et Unia feront des propositions pour obtenir un plan social.

Une lente descente aux enfers

À la fin des années 90, la firme compte 120 salariés. La concurrence russe et chinoise entraîne une l ente érosion des marges bénéficiaires . La crise des subprimes a débouché sur 17 mois de chômage technique en 2008 et 2009. Une situation à nouveau d’actualité en 2013 et 2014 alors qu’il ne subsiste déjà plus que 68 emplois. À cette époque, une fusion avec le principal concurrent français de Djeva (Dalloz) est sérieusement évoquée, avant de capoter.