Berne

La Ville de Moutier a des soucis de trésorerie

Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a déclaré que la Ville avait un déficit structurel d’un million.

La Ville de Moutier ne dispose plus de la trésorerie nécessaire pour couvrir son déficit. En cause, un déficit des comptes 2019 tel qu’il a plongé le bilan dans le rouge. Une situation quasi unique dans le canton de Berne. Le compte de fonctionnement a présenté l’an dernier un excédent de charges de quelque 1,2 million de francs, alors que 950’000 francs avaient été budgétisés. Plus grave, cela pèse sur le bilan qui affiche un déficit de 400’000 francs. Cela signifie que la fortune ne peut plus couvrir le déficit, a fait savoir le maire Marcel Winistoerfer vendredi devant les médias qui ont rendu publique l’information.