Racisme – «La Ville de Neuchâtel veut se donner bonne conscience à bon marché»

Pratique inspirée d’ailleurs

Contactée par «20 minutes», Neuchâtel s’étonne des critiques formulées. «La Ville n’a pas volé l’idée de qui que ce soit. Elle s’est inspirée de ce qui se faisait dans d’autres villes du monde dans le cadre du mouvement planétaire Black Lives Matter. Partout, des monuments et mémoriaux ont été mis en cause parce qu’ils rendaient un hommage à une personnalité dont les valeurs ne nous correspondent plus: déboulonnage, créations artistiques entrant en dialogue avec le monument controversé ont affleuré en d’autres lieux», a soutenu le service de communication. La capitale cantonale réfute également toute sous-représentation de l’expertise locale. «Presque tous les membres du jury vivent et travaillent en Suisse romande à l’exception de son président, Pap Ndiaye, directeur du Palais de la Porte dorée, à Paris, qui abrite notamment le Musée national de l’immigration», indiquent les autorités communales, qui rappellent que le principe du concours a été présenté en détail à tous les segments de la société y compris les communautés afro-descendantes et le Collectif pour la mémoire, à l’origine de la première pétition. Quant au choix du jury, la Ville ne veut pas le commenter. Quant à l’absence du mot «Noir» dans la plaquette de présentation de Pury, «elle a été approuvée à l’issue d’une large procédure de consultation auprès des milieux concernés, dont les pétitionnaires, et a été approuvée à l’unanimité, ainsi que le principe et la dotation du concours.» Mais, tempère la Ville, rien n’est encore définitif. «Les œuvres sont mises en place à tour de rôle dans l’attente d’une requalification de la place Pury, qui donnera l’occasion d’installer une œuvre plus pérenne et de plus grande ampleur. D’autres mesures sont prévues pour faire la lumière sur le passé et rendre l’espace public plus inclusif: un parcours pédagogique pour le grand public et les écoles à la fin du printemps, ou encore un programme de recherche universitaire pour mieux connaître l’implication de David de Pury et d’autres Neuchâtelois dans la traite des esclaves, et une historienne a été mandatée pour rédiger des notices biographiques sur des personnalités neuchâteloises négligées jusqu’ici par la postérité.»