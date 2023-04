Etats-Unis: La ville de New York a choisi son premier dératiseur en chef

La ville de New York a annoncé mercredi la nomination de sa première «directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs», un service de la mairie dédié à l’abattage de millions de rats de la mégapole américaine.

La nomination de Kathleen Corradi intervient quatre mois après la publication par la ville d’une offre d’emploi de la municipalité qui disait chercher un chef «sanguinaire». Selon une légende urbaine tenace, il y aurait à New York autant de rats que d’habitants, soit près de neuf millions. Le célèbre romancier anglais Charles Dickens s’en était déjà plaint en visitant la ville en 1842.

«Abattage à grande échelle»

«New York est peut-être célèbre pour le Pizza Rat, mais les rats et les conditions qui les aident à se propager ne seront plus tolérés: plus de trottoirs sales, d’espaces laissés à l’abandon, ou de terriers creusés effrontément», a déclaré dans un communiqué Kathleen Corradi.