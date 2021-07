France : La Ville de Paris rachète le Bataclan

La salle de concert, déficitaire depuis les attentats du 13 novembre 2015, a été cédée vendredi par le groupe Lagardère pour 1,4 million d’euros.

Promouvoir la scène émergente

Alors que la Ville s’apprête, au même Conseil, à réinjecter 9 millions d’euros pour recapitaliser Paris-Bercy, et bien plus pour la tour Eiffel (59,4 millions), deux sites qui lui appartiennent et ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, le plan de financement du Bataclan «reposera sur un équilibre économique de la salle qui autofinancera son rachat», assure Emmanuel Grégoire, qui veut que la SESB «puisse si possible dégager des bénéfices».

Associations satisfaites

Du point de vue relationnel, le rachat ne change rien pour Arthur Dénouveaux, président de l’association de victimes Life for Paris dont les relations étaient «excellentes» avec le groupe Lagardère, salué pour les visites à la demande des adhérents et les invitations aux concerts. Mais Arthur Dénouveaux est «content que ce soit une structure publique, pérenne et en plus avec laquelle on travaille en confiance qui le rachète».