Covid-19 : La ville de Pékin redoute un éventuel confinement

Les habitants de Pékin, où a lieu une recrudescence de cas de Covid-19, craignent un confinement comme à Shanghai.

De longues files d’habitants serpentaient, lundi à Pékin, entre les trottoirs et les centres commerciaux avant d’arriver à des stands de dépistage improvisés.

La capitale chinoise Pékin est en alerte lundi face à une recrudescence des cas positifs au coronavirus, avec une campagne générale de dépistage et des habitants qui constituent des stocks d’aliments dans l’éventualité d’un confinement.

La ville semble redouter un scénario à la Shanghai, où la quasi-totalité des 25 millions d’habitants sont confinés depuis début avril, avec souvent des difficultés d’accès à la nourriture. Cinquante et un morts y ont été annoncés par le ministère de la Santé pour les dernières 24 heures, un record de cas quotidiens.

La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers la quasi-totalité du pays. Elle tente d’en venir à bout avec sa stratégie zéro Covid. Celle-ci consiste notamment en des confinements localisés dès l’apparition de quelques cas et en des tests massifs pour identifier rapidement les personnes contaminées et les isoler.

Longues files

À Pékin lundi matin, de longues files, parfois de centaines d’habitants, serpentaient entre les trottoirs et les centres commerciaux avant d’arriver à des stands de dépistage improvisés, sous la conduite d’agents en combinaison intégrale de protection.

Ils étaient installés notamment dans le district de Chaoyang, le plus touché par la récente vague épidémique et peuplé d’environ 3,5 millions d’habitants. «S’ils trouvent le moindre cas positif, c’est toute la zone qui pourrait être touchée» et mise en confinement, déclare à l’AFP Yao Leiming, un employé de bureau de 25 ans qui s’apprêtait à passer un test.