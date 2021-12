Japon : La ville de Tokyo va reconnaître les unions de même sexe

Le mariage pour tous n’existe pas au Japon. Mais la ville de Tokyo va le reconnaître, une première qui reste symbolique.

«En réponse aux vœux des habitants de Tokyo et de ceux qui sont concernés par ce sujet, nous allons faire des préparatifs pour reconnaître les unions de même sexe» d’ici à début 2023, a déclaré Yuriko Koike.

L’arrondissement tokyoïte de Shibuya a été la première collectivité locale du pays à proposer des certificats d’unions à des personnes de même sexe, en 2015. D’autres arrondissements de Tokyo et plusieurs départements japonais ont suivi. Et une centaine de collectivités territoriales japonaises proposent actuellement de tels certificats.

Sur Twitter, l’organisation militante Marriage for All Japan s’est félicitée de l’annonce de Yoriko Koike, tout en rappelant que la portée de ces certificats est symbolique et appelant le gouvernement à «se dépêcher» de reconnaître le mariage gay.