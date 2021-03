Vaud : La Ville de Vevey se dote d’un plan lumière

La Municipalité lance un plan directeur d’éclairage public communal en conformité avec les engagements énergétiques pris ces dernières années, dont celui d’être exemplaire en matière d’énergie.

La Ville de Vevey poursuit son engagement en matière d’efficacité énergétique et de développement durable. Elle met en place un nouveau programme de modernisation du parc de l’éclairage public, baptisé «iMagine», afin de satisfaire la législation en vigueur, de se conformer aux engagements énergétiques pris ces dernières années et à la volonté d’être exemplaire dans le domaine de l’énergie.

Le programme «iMagine» a pour ambition de réévaluer l’adéquation et la pertinence de la totalité du parc de l’éclairage public communal veveysan actuel en fusionnant les constituants d’un plan directeur, d’un plan lumière et d’une approche de ville intelligente (« Smart City »), indique un communiqué de la Municipalité mercredi. Il propose un ensemble d’actions à entreprendre de manière durable, des solutions techniques visant à réduire la pollution lumineuse et des possibilités d’extinction de l’éclairage, dans certaines zones, par une gestion à distance de l’éclairage public.