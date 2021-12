Assaut du Capitole : La ville de Washington porte plainte contre des groupes d’extrême droite

Le procureur général Karl Racine ne cache pas son intention d’obtenir des dédommagements pécuniaires importants, avec comme but de provoquer la faillite de ces groupes.

La ville de Washington a porté plainte mardi contre des groupes d’extrême droite, les Proud Boys et les Oath Keepers, et contre une trentaine de leurs responsables, accusés d’avoir «planifié, promu et participé» à l’assaut contre le Capitole le 6 janvier. Cette plainte au civil vise «à décourager de futurs actes de violence» et à obtenir des dédommagements pour les torts infligés à la capitale américaine, a déclaré lors d’une conférence de presse son procureur général Karl Racine. Il a dit espérer «infliger la plus grande peine financière possible» à ces deux organisations extrémistes. «Si nous pouvions les mettre en faillite, ce serait un grand jour...»