Zurich prête pour la visite de Barack Obama

Sous le titre: «An evening with President Barack Obama» (une soirée avec Barack Obama), une conférence de l’ancien président américain se tiendra samedi soir au Hallenstadium de Zurich. Alors que la Ville est responsable de sa sécurité, des mesures ont été mises en place en concertation avec le «Secret service», à la charge de la protection du président des États-Unis et des anciens locataires de la Maison-Blanche.

Cet événement, organisé par l’agence berlinoise Streetlife, est entouré de mystères puisqu’on ne sait pas quand et comment le sexagénaire arrivera à Zurich et où il passera ensuite la nuit. Motus également concernant ses honoraires et les frais occasionnés pour les forces policières zurichoises. À noter que ce sera la première fois que Barack Obama se rendra en Suisse.