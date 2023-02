Conditions de travail : La Ville de Zurich prévoit un salaire minimum à 23,90 fr. de l’heure

Selon les estimations avancées par les partisans, 17’000 personnes gagnant actuellement moins de 4000 francs par mois devraient profiter de cette mesure. La gauche estime qu’il s’agit d’un bon moyen de lutter contre la pauvreté et d’éviter aux bas salaires de faire recours à l’aide sociale. À droite, on dénonce «un cauchemar bureaucratique» et un projet «d’économie planifiée qui fleure bon la naphtaline».