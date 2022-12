Genève : La Ville déclenche son Plan grand froid pour les sans-abri

Alors que des températures négatives vont régner la nuit, de nouvelles places d’accueil vont ouvrir dans les abris PC, pour les plus démunis.

Les nuits glaciales prévues ces prochains jours ont poussé la Ville de Genève à enclencher son Plan grand froid, dès dimanche. 80 places supplémentaires seront à disposition des sans-abri, au sein des installations de la Protection civile, dans le quartier de Champel. Cela portera à 638 le nombre de places d’hébergement disponibles dans les structures municipales, celles des associations qui viennent en aide aux plus démunis, et dans les abris PC.

Les admissions se font par l’intermédiaire de la hotline Hébergement d’urgence. Le numéro à composer est gratuit: 0800 22 22 10. Par ailleurs, les tournées nocturnes du Service social de la Ville seront renforcées dès dimanche. Les équipes seront notamment chargées d’apporter des couvertures et des boissons chaudes à celles et ceux qui restent dans la rue, et de les orienter vers les dispositifs existants.