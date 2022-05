Genève : La Ville développe les espaces pour chiens

La Municipalité réalise ou rénove plusieurs lieux de liberté pour les toutous dans les parcs. Au total, elle en comptera 26.

Les chiens pourront s’ébattre dans davantage d’espaces en Ville de Genève. L’offre de parcs qui leur sont dédiés est en train d’être développée sur le territoire municipal, où plus de 10’000 toutous sont officiellement enregistrés. Des travaux, retardés par la pandémie de Covid, sont en cours et devraient être terminés en juin.

Nouveaux lieux sur la rive droite

Par ailleurs, trois espaces sur la rive droite (parc Liotard, maison de la Concorde, promenade des Crêts) et quatre sur la rive gauche (parc des Falaises de Champel, parc Belmont, parc des Contamines et parc Eglantyne-Jebb, ex-parc des Acacias) sont en cours de rénovation. Mise aux normes des portails et clôtures, installation de bancs, de poubelles et d’une nouvelle signalétique, plantation d’arbres et nouveaux cheminements sont prévus.