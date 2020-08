«Actes déplacés» : La Ville d’Yverdon porte plainte contre un de ses employés

Un fonctionnaire est sous le coup d’une enquête pénale après des témoignages de plusieurs femmes victimes de délits à caractère sexuel.

Plusieurs témoignages publiés vendredi dans les journaux « La Région », « 24 heures » et sur le site de « L’Impertinent » mettent en cause un employé de la Ville d’Yverdon. Selon les récits des femmes qui ont décidé de parler, alors qu’elles rencontraient l’employé dans le cadre du traitement de leur dossier d’assistance sociale, il aurait à plusieurs reprises eu des paroles déplacées. Il aurait tutoyé ses interlocutrices et leur aurait fait des allusions à des sorties «dans un autre cadre» ou à «passer une belle nuit» avec lui en guise de récompense s’il parvenait à les aider dans leurs démarches.

Un témoignage va plus loin et incrimine l’homme pour une agression sexuelle. Une femme raconte qu’il s’est rendu à son domicile et qu’il lui a touché les seins et forcée à lui mettre la main sur le sexe. Deux conseillers communaux de la ville, après avoir récolté les témoignages, ont alerté la Municipalité, qui a décidé de déposer une plainte pénale.