Genève: La Ville va dégrapper du bitume pour planter des arbres

Genève : La Ville elle-même va dégrapper du bitume pour planter

L’affaire du dégrappage sauvage du bitume aux Pâquis , qui avait méchamment secoué le landerneau politique cet été, a donné des idées à la Ville de Genève. Ce lundi, le conseiller administratif Vert Alfonso Gomez, chargé de l’environnement et ardent promoteur de la végétalisation de la cité, a annoncé que la Municipalité allait suivre l’exemple des militants, légalement cette fois. Trois projets de transformation de parkings sont ainsi en cours. Ils impliquent l’arrachage de 1200 mètres carrés de chaussée et la suppression de 82 places aujourd’hui dévolues au stationnement.

A Villereuse, aux Eaux-Vives et aux Grottes

Déterminé à ramener de la nature en ville, l’élu Vert explique qu’«il faut aller chercher l’espace là où il se trouve, c’est-à-dire notamment dans la place occupée par la voiture». Dans ce cadre, trois espaces ont été identifiés. L’un se trouve au 8, rue Villereuse. Dix-huit places de parc y seront supprimées, 360 mètres carrés de bitume seront dégrappés, et une microforêt composée de 800 plants et 30 espèces y sera plantée; aux Grottes, la Ville a ciblé douze places de parc occupant 165 mètres carrés pour y mener une opération similaire; enfin, dans le parc des Eaux-Vives, 52 des 149 places de stationnement seront ôtées et remplacées par autant d’épingles à vélo. Cinq «arbres à grand développement» seront plantés sur les 680 mètres de chaussée ainsi récupérés.

Au total, la Ville de Genève dit avoir identifié 104 parcelles potentielles pour y planter de la végétation. D’une certaine manière, elle donne ainsi suite aux revendications des associations qui avaient été vilipendées pour leur action aux Pâquis et qui dénonçaient alors «le double discours des autorités. D’un côté, on nous dit qu’il faut plus d’espaces verts, et de l’autre, que c’est compliqué à mettre en œuvre. Aujourd’hui, on a prouvé que c’était possible. C’est simplement une question de volonté», expliquait une membre d’actif-trafiC.