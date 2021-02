La Ville de Genève se mobilise pour venir en aide au secteur culturel. Le Conseil administratif a déposé une demande de crédits complémentaires au budget 2021. Il souhaite débloquer une enveloppe extraordinaire de 3,9 millions, a annoncé la Municipalité, mercredi par voie de communiqué. «Les mesures ont pour objectif d’apporter un soutien aux artistes qui n’ont pas pu exercer leur travail en raison de la pandémie, au tissu artistique et culturel et à des projets artistiques et culturels qui visent une adaptation à la situation sanitaire», pouvait-on lire.

Plusieurs dispositifs d’aide sont envisagés: des bourses de recherche, des subventions urgentes liées au Covid destinées aux entités culturelles, un soutien aux résidences artistiques ponctuelles dans des lieux et institutions culturels. Enfin, «un fonds de soutien de 350'000 francs est prévu pour des

captations ou des diffusions numériques de spectacles assurant une activité locale aux réalisateurs et réalisatrices, ainsi qu’aux métiers techniques de la vidéo, du son et de la lumière. Une aide ponctuelle et exceptionnelle à hauteur de 150'000 francs permettra d’accompagner les organisations professionnelles qui apportent un appui dans l’exécution des tâches administratives et exigences induites par la crise sanitaire.»