Chypre-Nord : La ville-fantôme de Varosha rouverte

La zone littorale de Varosha, la «perle» de Chypre devenue ville-fantôme après l’intervention de l’armée turque en 1974 sur cette île méditerranéenne divisée depuis, a été rouverte ce jeudi. Un responsable chypriote turc l’avait annoncé mardi dernier.

«Varosha est incontestablement un territoire chypriote turc et toute décision la concernant relève des autorités chypriotes turques, a déclaré M. Erdogan. Faire de Varosha une attraction touristique dans la région est une opportunité pour l’économie chypriote turque.»

Favori dans les sondages, M. Akinci a vivement critiqué l’annonce de l’ouverture de Varosha par M. Tatar et le président turc, y voyant une ingérence d’Ankara dans les élections. «C’est une honte pour notre démocratie. Ces mesures visent uniquement à favoriser un des candidats.»

«Combine»

La République de Chypre, qui contrôle les deux tiers sud de l’île, a «fermement condamné la décision de l’occupant turc et son approbation par Ersin Tatar (…), une combine préélectorale créée par Ankara».

Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement chypriote grec Kyriakos Kousios, cette «action illégale et provocatrice de la Turquie sera dénoncée devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne et la communauté internationale comme un acte violant le droit international, les résolutions de l’ONU et les conclusions du Conseil européen».